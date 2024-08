I programmi in tv oggi 8 agosto 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 8 agosto 2024) Su Rai Uno Il menu della felicità, su Rai Due Olimpiadi di Parigi. Guida aiTv della serata dell’8Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 8? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Il menù della felicità. Philippe Lamarck, brillante chef stellato, a causa del suo carattere “complicato”, viene licenziato. Sparsa la notizia del licenziamento, Philippe ha difficoltà a trovare una nuova occupazione. Tut – to cambia quando viene contattato da Virginie, madre di Noé, un ragazzo autistico con un senso dell’olfatto eccezionale e con il sogno di diventare cuoco.