Gimbo sofferente la mamma | Povero figlio mio l’ho visto debole Sudava freddo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ancona, 8 agosto 2024 – Non è stato il "" che conosciamo, non poteva esserlo, ma la finale sarà un’altra storia e l’olimpionico di Tokyo non ha alcuna intenzione di mollare, spinto dai suoi familiari e dai suoi tanti tifosi, che da Ancona lo sosterranno come e più di sempre. Ne avrà bisogno il fuoriclasse dorico nella finale del salto in alto prevista sabato alle ore 19 nello stadio parigino dove ieri si sono svolte le qualificazioni: Tamberi, dopo i problemi di salute palesati negli ultimi giorni (calcoli renali e febbre), dopo aver saltato al primo tentativo 2.24, si è fermato a 2.27, dove ha sbagliato tre volte. Il sostegno della gente, da Ancona, le Marche e il resto d’Italia è stato comunque fondamentale: "davvero – ha ringraziato "" – ho sentito un affetto enorme negli ultimi giorni, non me lo aspettavo. Grazie per questo calore".