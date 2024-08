Francesco Chiofalo annullato il suo passaporto | il motivo è clamoroso

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nell’ultimo periodoha fatto parlare parecchio di sé. Prima l’incredibile intervento per cambiare il colore degli occhi poi la rottura con Drusilla Gucci. In queste ore si ritorna a parlare dell’argomento occhi in quanto avrebbe creato un certo problema al diretto interessato. Fortunatamente nulla che riguarda la sua salute, bensì il suo. Avendo ora un altro colore degli occhi, il suosarebbe statoil suoSolo qualche settimana fa,documentava la sua operazione per cambiare il colore degli occhi. Si chiama la cheratopigmentazione ed è un intervento anche abbastanza rischioso. A tal proposito il web si era diviso, sebbene l’ex volto di Temptation Island era stato chiaro: “Ho sempre desiderato avere questo colore”.