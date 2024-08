Eccellenze locali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il Piceno, da sempre, è terra di talenti. E il settore della moda non fa eccezione. Da qualche anno, infatti, a mettersi in mostra è la giovane stilista Giorgia Alfonzi, ascolana doc, che è riuscita già a farsi apprezzare nelle più grandi manifestazioni d’Italia. A settembre 2023 è stata assoluta protagonista alla ‘Milano Fashion Week’, la kermesse che è andata in scena a Milano, prendendo parte come fashion designer al ‘Barbie Style Talent Contest’, concorso di moda ispirato alla nota bambola che è tornata in auge grazie al recente film capace di incassare un miliardo di dollari nei botteghini di tutto il mondo. Lo scorso 26 luglio, invece, ha portato le sue creazioni sulla passerella del ‘Fashion Mood’, in piazza Kursaal a Grottammare, mentre il primo agosto ha partecipato alla rassegna ‘Moda sotto le stelle’ nella ‘sua’ piazza del Popolo.