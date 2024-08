Cina | equipaggio Shenzhou-18 esegue test allarme antincendio prelievi sangue in spazio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Pechino, 08 ago – (Xinhua) – L’del-18 a bordo della stazione spaziale orbitante cinese ha condotto di recente undi, valutando le prestazioni dei sensori di rilevamento del fuoco all’interno del veicolo a tre moduli. La China Manned Space Agency ha pubblicato un video di aggiornamento dallo, che mostra i tre taikonauti mentre utilizzano strumenti specializzati per attivare i rilevatori di temperatura e di fumo, che a loro volta fanno scattare gli allarmiper l’illuminazione e gli strumenti. Il trio ha anche raccolto campioni di. Oltre agli esami deldi routine condotti in orbita, alcuni campioni saranno conservati a basse temperature e trasportati sulla Terra dopo la missione per ulteriori studi medici.