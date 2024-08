Cena con delitto 3 la prima foto dal set di Josh O' Connor e Andrew Scott contiene un gustoso spoiler?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ladal set di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery sta rimbalzando sui social media, alimentando le teorie dei fan.O'se la ridono sul set dicon3 nellatrapelata sui social media a sorpresa.che potrebbe contenere un notevolesul plot top secret del terzo capitolo della saga gialla di Rian Johnson, almeno avista.O', star emergente dopo essere apparso in La chimera di Alice Rohrwacher e Challengers di Luca Guadagnino, è vestito da prete. Semplice travestimento oppure a questo punto conosciamo già il "mestiere" del suo personaggio? Al suo fianco,indossa una semplice camicia a quadri e pantaloni grigi. Se è un