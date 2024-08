Casoria Terranostra | Vanno riaperti i cancelli La replica al sindaco Bene

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’intervista rilasciata daldi, Raffaele, ai nostri microfoni, abbiamo contattato la comunità diOccupata per una. Durante la nostra intervista, ilha fatto riferimento a nuovi fondi per rigenerare lo spazio verde diaffinché la cittadinanza possa goderne nuovamente. Inoltre, il, si era scusato per le lungaggini. “La comunità ditiene a ribadire l’importanza di riaprire il parco al più presto per restituirgli vita – dice Rosa De Martino, rappresentante della comunità – I lavori sono praticamente completati e serve uno sforzo di volontà politica per terminare celermente le cosiddette rifiniture.