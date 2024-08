Canoa velocità Tacchini Casadei approdano in finale alle Olimpiadi nel C2 500 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) La primaolimpica della canadese biposto maschile sulla distanza dei 500vedrà protagonista anche l’Italia: Carloe Gabrielesono terzi nella seconda semie staccano il pass per una delle otto corsie dell’ultimo atto ai Giochi di Parigi 2024. Nella prima semia vincere sono gli atleti individuali neutrali con passaporto russo Zakhar Petrov ed Alexey Korovashkov, che si impongono in 1’39?57, davanti ai magiari Balazs Adolf e Jonatan Daniel Hajdu, secondi in 1:39.83, ai brasiliani Jacky Jamael Nascimento Godmann ed Isaquias Guimaraes Queiroz, terzi in 1:39.95, ed agli spagnoli Joan Antoni Moreno e Diego Dominguez, quarti in 1:40.23, comunque tutti ammessi allaA. InB, invece, va la Francia di Loic Leonard ed Adrien Bart, quinta ed ultima in 1:40.98.