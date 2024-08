Bruciano le colline Incendio di 42 ettari paura per alcune case e un impianto fotovoltaico

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) E’ stata una giornata d’inferno per i vigili del fuoco del comando provinciale di Ascoli che, supportati dai colleghi di San Benedetto, hanno dovuto fronteggiare circa 42dia Colonnata, periferia nord del capoluogo. Erano le 11,30 di ieri quando una colonna di fumo bianco è salita in cielo, visibile da tutta la città. Sull’origine delle fiamme stanno già compiendo accertamenti i carabinieri, ma pare scongiurato che si sia trattato di un fatto doloso. Scattato l’allarme, i vigili del fuoco hanno trovato non poche difficoltà anche a causa dell’alta temperatura dell’aria che spirava ieri mattina in tutto il Piceno.