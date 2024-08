Bollate Omar Bassi morto a 23 anni in vacanza I genitori disperati | Picchiato dai buttafuori in discoteca Diteci cos’è successo a nostro figlio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024)(Milano), 8 agosto 2024 – “Vogliamo capire, e se quei pugni che ha preso insono stati la causa della sua morte”. È una famiglia disperata quella di, 23, che si è spento lunedì 5 agosto agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, mentre era in. Padre e madre hanno sporto denuncia alla procura di Busto Arsizio. Sì, perchéviveva acoi, ma quella maledetta sera del 20 luglio si trovava in unadi Origgio, nel Varesotto, per festeggiare il compleanno di un cugino, dove sarebbe rimasto coinvolto – così denuncia la famiglia – in una rissa fra alcune persone presenti e la sicurezza. Nel parapiglia il ragazzo avrebbero ricevuto uno o più pugni.