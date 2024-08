Atletica Melluzzo e Desalu | Domani è un altro giorno ce la giocheremo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Con un po’ di patemi, ma l’Italia è in finale della 4×100 alle Olimpiadi. Nonostante il quinto tempo nella prima batteria di semifinale, Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Faustoe Matteotirano un sospiro di sollievo grazie ad una seconda gara in cui, tra passaggi di testimone disastrosi ed errori marchiani, i tempi sono parecchio più lenti. Basta pensare che la Cina vince sì la gara, ma in 38”24, con Francia e Canada che acciuffano la qualificazione e una Giamaica ai limiti del comico nei propri cambi rimane addirittura esclusa. Così facendo, il quinto crono dell’Italia nella batteria in 38”07 è anche il quinto tempo assoluto di ingresso in finale. “Penso di aver fatto una buona frazione – afferma, ai primi giochi in carriera – Il cambio con Jacobs è venuto bene, posso ritenermi soddisfatto nel complesso.