Atalanta ufficiale l’arrivo di Retegui | la formula del trasferimento

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’ha piazzato il colpo Mateo. I dettagli sulsono stati svelati direttamente dal club nerazzurro attraverso un comunicato. “BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mateo, 25enne attaccante della Nazionale italiana”. La carriera Nato a San Fernando, in Argentina, il 29 aprile 1999, ma con cittadinanza italiana per discendenza, è cresciuto calcisticamente dapprima nel River Plate e poi nel Boca Juniors con cui debutta in prima squadra nel novembre del 2018. La sua carriera prosegue in Argentina con i prestiti prima all’Estudiantes, poi al Talleres e infine al Club Atletico Tigre, con cui dal 2022 al 2023 realizza 35 gol in 70 partite, conquistando nella prima stagione il titolo di capocannoniere del campionato con 19 gol (in 27 partite).