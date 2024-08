Voleva uccidere politici Usapreso a NY

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 12.06 Un pakistano con presunti legami con l'Iran è stato arrestato con l'accusa di aver complottato perun politico o un funzionario Usa in rappresaglia per l'uccisione del capo dei Pasdaran iraniani,Soleimani.Secondo alcune fonti, nel mirino c'era l'ex presidente Usa Trump.Il 46enne Asif Merchant è in custodia a New York. Il Pakistan fa sapere di essere in contatto con le autorità americane in attesa di dettagli.La Rappresentanza iraniana permanente alle Nazioni Unite parla di "affermazioni e accuse false".