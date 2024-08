Uno scudo penale per i governatori L’imputato Toti rilancia il partito dell’impunità

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ci ha messo meno di sei giorni Giovanni, da quando ha lasciato gli arresti domiciliari e ha ricevuto il rinvio a giudizio per corruzione e finanziamento illecito, per planare a Roma e chiedere unoprotettivo per i presidenti delle regioni dalle indagini della magistratura. Forse un record.vuole l’immunità “Credo che le immunità della politica siano calate oltre ogni limite seguendo un certo populismo e un certo giustizialismo”, ha detto tra un incontro e l’altro con i leader del centrodestra. È stato dopo il faccia a faccia con Maurizio Lupi che l’ex presidente della Liguria ha lanciato l’invettiva (pro domo sua). “Si ritiene che la politica e chi fa politica abbia dei privilegi – ha attaccato – e sono stati tolti senza tenere conto che quei privilegi non sono per chi li incarna, ma privilegi del potere popolare che li rappresenta.