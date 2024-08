Un milione di euro per piazza Catilina a Cutigliano e il centro di Piteglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Circa undidi finanziamenti in arrivo per la nostra Montagna, in particolare nei comuni di Abetonee San Marcello, da utilizzare per la riqualificazione die deldi. Due opere che rientrano nel maxi-elenco di interventi infrastrutturali della Regione nell’ambito del progetto "Toscana Diffusa". Al suo interno, come si legge nella nota diffusa da Palazzo del Pegaso, "territori capaci di futuro, di paesaggi sostenibili, tesi a coesione e sviluppo e alla rigenerazione". Sono i 115 Comuni che ricadono nelle sei aree della Toscana Diffusa e per i quali la giunta toscana ha approvato i già citati interventi infrastrutturali che potranno essere sostenuti con ben centoventi milioni dicomplessivi, di cui circa settanta in arrivo dal Fesr (Fondopeo per lo sviluppo regionale).