Torna a casa sei in pericolo Katiusha scomparsa a 21 anni poi la scoperta choc di carabinieri e genitori

(Di mercoledì 7 agosto 2024) La comunità dile sul Sile è in stato di allerta dopo ladiCampanella, una giovane di 21, avvenuta nella serata del 4 agosto 2024. La ragazza, residente in città, ha fatto perdere le sue tracce, suscitando grande preoccupazione tra familiari e amici.è stata vista per l’ultima volta nella sua abitazione, e il suo allontanamento è stato denunciato alle autorità poche ore dopo. >> Morto dopo l’incidente, la corsa di Luciano finisce sulla strada maledetta Secondo le prime informazioni fornite dai, la giovane indossava un vestito nero al momento della. Le sue caratteristiche fisiche sono state rese note per facilitare le ricerche:è alta circa 150 cm, ha capelli castani ricci, occhi castani e un tatuaggio di una ballerina sulla caviglia.