Ritrovo all’alba in piazza Destinazione Parità Run al via

(Di mercoledì 7 agosto 2024) I podisti corrono. È la Cesenatico DP () Run, una manifestazione organizzata dal gruppo sportivo Atletica Cesenatico assieme all’ufficio delle Politiche di pari opportunità del Comune, di cui sabato si disputerà la seconda edizione. Ilè a partire dalle 5.30 inSpose dei Marinai, con partenza al sorgere del sole, quindi alle 6.30 circa, per un percorso di 7 chilometri tra spiaggia e verde. Il tracciato scelto è adatto a tutte le persone, dagli atleti ai camminatori. La partenza è nella spiaggia di fronte alla, dove i partecipanti inizieranno a correre in direzione nord sino alla spiaggia di Zadina, per poi fare un tratto di Pineta ed il ritorno attraverso il Parco di Ponente, sino ad arrivare sul lungomare di Ponente. Ai partecipanti alla fine della corsa una colazione con frutta fresca, paste e caffè.