Pista di pattinaggio pavimentata Un finanziamento di 60mila euro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Completati i lavori di pavimentazione delladigrazie a undi, suddiviso equamente tra Comune e Regione. Mentre si avvia a conclusione il cantiere per la nuova rotatoria della Pisana per cui si sta procedendo con l’installazione della segnaletica verticale ed orizzontale permanente, e con i lavori di asfaltatura che completeranno l’opera. . "L’intervento- spiegano dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniela Ghego - ha riguardato il rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso, un’operazione fondamentale per consentire agli atleti di allenarsi e gareggiare in condizioni di sicurezza. La, infatti, presentava numerose crepe e fratture che ne impedivano l’uso in sicurezza. Questo intervento ha restituito alla città unasicura e idonea all’uso.