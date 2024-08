Pallanuoto gli Stati Uniti battono ai rigori l’Australia ed approdano in semifinale alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il terzo quarto di finale del torneo dimaschiledi Parigi 2024 si risolve ai tiri di rigore: glipieganoper 11-10 dopo il 7-7 dei tempi regolamentari ed inaffronteranno la Serbia. Nel primo quartova in vantaggio con Pavillard, ma Hooper pareggia. Oceanici ancora in vantaggio con Maksimovic, poi a 33? dal primo intervallo arriva l’episodio che cambia il match: Hooper viene espulso per brutalità (il suo torneo finisce qui, saranno almeno 2 le giornate di squalifica) e gli USA sono costretti a giocare in inferiorità numerica per 4?, inoltre Pavillard segna il rigore che spediscesul 3-1.