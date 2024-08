Olimpiadi di Parigi 2024 | il Settebello sconfitto ai rigori dall’Ungheria ai quarti di finale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 agosto 2024), 7 agosto– Italia sconfitta aineididel torneo di pallanuoto maschile alle. Ilviene, che si impone 12-10 dopo i. I tempi regolamentari si chiudono 9-9, con le veementi proteste azzurre nel primo periodo: gol inspiegabilmente annullato all’Italia, successivo rigore per l’Ungheria e magiari in superiorità numerica per 4 minuti. Ilrisale da 2-4 fino a 6-4, poi subisce il ritorno ungherese e trova il 9-9 nelpirotecnico. Ai, l’Ungheria capitalizza i miracoli del portiere Vogel: Italia out. (Fonte Adnkronos) Foto Andrea Masini – DBM ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.