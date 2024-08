Non debellata la piaga dei morti del lavoro | le parole di Fontana sulla Tragedia Marcinelle

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L'8 agosto è "una data impressa nella memoria storica del nostro Paese. In quel giorno infausto di 68 anni fa, 262 minatori morirono nella miniera di carbone di, in Belgio, a causa di un terribile incendio. Centotrentasei erano nostri connazionali. Erano andati a lavorare nelle miniere della Vallonia per guadagnarsi da vivere e assicurare un futuro migliore alle proprie famiglie, in gran parte rimaste in Italia". Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo, in Aula, in occasione della commemorazione dell'anniversario delladidell'8 agosto 1956.