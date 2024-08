Montervino | …A centrocampo ci saranno dei movimenti

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Francesco, d.s. del Casarano ed ex centrocampista e capitano del Napoli, è intervenuto a Napoli Magazine Live. Nel corso della trasmissione in onda su Radio Punto Zero e che affronta i temi calcistici discussi nel web, ha espresso la sua opinione sullo stato d’animo di Conte e suidi mercato del Napoli. Di seguito quanto affermato dall’ex calciatore alla radio.: “Conte vorrebbe lavorare su una squadra più completa” Così l’ex capitano del Napoli: “Stato d’animo di Conte viste le vicende di mercato? Vorrebbe lavorare su una squadra più completa per formare il gruppo definitivo. Acidei, poi andrà capita la situazione di Osimhen. Il Napoli potrebbe prendere Lukaku prima della cessione di Osimhen, ma tutto dipende dalla percentuale di permanenza del nigeriano.