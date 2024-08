Meret è il Chiesa dei portieri | nessuno lo vuole È tutto da stabilire che Kepa sia più forte di lui

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2024)è ildeilo. Non è nemmeno una sora Camilla come Osimhen: il nigeriano tutti lo vogliono,lo piglia.invece non lo. A Napoli non è amato, e “non è amato” è un eufemismo. Il bradisismo? La colpa è di. Il turismo selvaggio? La responsabilità è di. Anche lo stato comatoso dei trasporti pare che sia stato addebitato ache con le sue – a loro dire – discutibili prestazioni, farebbe calare il rendimento dei dirigenti. Fatto sta chenon lonessun allenatore. L’unica eccezione è stata Ancelotti che lo portò a Napoli e che era soddisfatto di lui. Molto soddisfatto. Lo faceva giocare praticamente sempre. Poi arrivò Gattuso che lo mise subito in panchina (giocava Ospina).