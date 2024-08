LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia di bronzo con il quartetto maschile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.41 Oro strameritato dall’Australia che è sempre stata davanti anche in questa finale vincendo con il tempo di 3:42.067. 18.40 Nooo. Sbandata di Ethan Hayterz che non cade ma perde contatto dai compagni e consegna l’oro all’Australia. Brutta conclusione per una finale stupenda. 18.39 A 1000 metri dalla conclusione gli australiani hanno solamente 0.183 secondi di vantaggio. L’oro si assegnerà in volata. 18.38 Dopo 2000 metri l’Australia ha un vantaggio di 0.140. Finale tiratissima. 18.36 Iniziata la finale per l’oro. 18.35 Ed ora è il momento della finale per l’oro tra Australia (Or Bleddyn, Sam Welsford, Conor Leahy, Kelland O’Brien) e Gran Bretagna (Ethan Hayter, Charlie Tanfield, Ethan Vernon, Daniel Bigham) 18.