LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | inizia la prova del lead maschile della combinata

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.19 Adesso è il momento del britannico Hamish McArthur, ottavo dopo ladel boulder (34.2). 10.16 Nulla da fare nemmeno per Campbell Harrison. 14.0 punti per l’australiano che sale momentaneamente in 17ma posizione a 23.4. 10.15 Ora tocca all’australiano Campbell Harrison. 6? a disposizione per ciascun’atleta. 10.13 7.1 punti di parziale per Jense Van Rensburg, totale di 16.5 punti per il sudafricano che viene eliminato. 10.12ladi Van Rensburg. 10.10 Presentata la gara con la consueta cerimonia di inaugurazione tipica di questi Giochi, si puòre. 10.06 Pronto il sudafricano Jense Van Rensburg. 10.05 Ancora un minuto prima dello scadere del periodo di osservazione. 10.02 6? a disposizione per gli atleti per conoscere tutti i segretiparete. 10.00 SI PARTE! 9.55 La lista di partenza del