Le previsioni meteo per l’autunno 2024 | Tra La Niña e fenomeni estremi

(Di mercoledì 7 agosto 2024)si prospetta come una stagionerologicamente dinamica e piena di sorprese. Secondo gli esperti, vari fattori climatici influenzeranno il tempo in Europa e in Italia, con particolare attenzione alla presenza de La, un fenomeno che si verifica nel Pacifico equatoriale e che ha effetti globali. Leper il prossimo autunno. Il Fenomeno de La: Cos’è La? Crediti: Elements Envato – VelvetMagLaè un fenomeno climatico caratterizzato da temperature più fredde della media delle acque superficiali dell’Oceano Pacifico centrale ed orientale. Questo fenomeno ha un impatto significativo sul clima globale, causando variazioni nelle precipitazioni e nelle temperature in diverse regioni del mondo. Nel contesto europeo e italiano, Lapuò portare a un aumento delle precipitazioni autunnali e a un abbassamento delle temperature medie.