Lautaro Martínez arriva in soccorso dell’Inter per l’inizio della Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 2024-08-06 17:20:07 Giorni caldissimi per il calcio italiano! EL’Inter aveva bisogno di aiuto e il suo capitano è venuto inha avuto ferie fino all’8 agosto dopo aver vinto la Copa América con l’Argentina il 15 luglio. Ma prima di lui carosello delle vittime che Inzaghi ha in prima linea in attacco, il ‘toro’ è tornato presto al lavoro per cercare di rimettersi in forma per il il 17 inizio diA contro il Genoa. L’idea cominciò ad emergere dopo aver appreso del Infortunio a TaremiL’attaccante iraniano, firmato quest’estate una volta scaduto il suo contratto con il Porto, ha subito un sforzo muscolare primo grado al quadricipitegamba destra alsettimana che lo terrà fuori per un periodo stimato di 15 giorni. Arriverebbe proprio alA. Il rientro diperò ha subito un’accelerazione nelle ultime 24 ore.