Indiana Jones e l’Antico cerchio ha problemi con il doppiaggio anche in italiano per un rumor

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Stando ad una nuova indiscrezione, Bethesda sarebbe alle prese con deidecisamente importanti per quanto riguarda ilin svariate lingue europee di, incluso l’. Nello specifico questo nuovoè stato condiviso inizialmente su Reddit dall’utente OutsideFlower5946, con quest’ultimo che ha condiviso ai moderatori tutte le conferme del caso in merito al suo essere effettivamente un doppiatore professionista. L’utente in questione ha quindi affermato che al momento i lavori disusarebbero sostanzialmente fermi, visto che molti doppiatori si sono rifiutati di firmare il contratto proposto da ZeniMax Media.