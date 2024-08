Incidente ad Assago | due auto prendono fuoco dopo il frontale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024)- Scontrosulla Sp 184, strada della Bassanella. Due i feriti trasportati in codice giallo in ospedale. Lo schianto è avvenuto lungo il rettilineo nei pressi della cascina che dà il nome alla strada, per cause ancora in fase di accertamento. Fra le ipotesi un errore di manovra. Le duesi sono scontrate violentementel'impatto una delle due ha presoed è andata completamente distrutta. Le fiamme hanno anche danneggiato l'altracoinvolta nell'. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi con un mezzo dei Vigili del, due ambulanze e la polizia locale. I soccorritori del 118 hanno testato le prime cure ai due conducenti rimasti feriti, un giovane di 19 anni e una donna di 48.”. Sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale San Carlo e all'ospedale Humanitas in codice giallo.