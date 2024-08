Il programma dal basso sanità e occupazione L’Emilia-Romagna di De Pascale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Attorno a sé ha radunato tutto il campo largo. Anzi, molto di più. Michele Desi muove nel solco tracciato in Emilia-dall’ex governatore, ora europarlamentare, Stefano Bonaccini. I veleni romani qui si percepiscono in maniera molto più attutita. Nella “terra” del fare prevale il pragmatismo degli amministratori. Tant’è che lui, De, è attualmente anche sindaco di Ravenna, che negli anni è diventata sempre di più uno snodo strategico non solo per il centro Nord ma per tutto il Paese. Nella sua conversazione con Formiche.net il candidato presidente della Regione mette in fila alcune delle priorità che vorrà affrontare qualora la competizione con Elena Ugolini dovesse arridergli. Pur ribadendo che si tratta di un sistema di eccellenza, si è concentrato da subito sul versante sanitario.