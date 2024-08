Il caldo stressa anche le mucche | nelle fattorie lombarde il 15% di latte in meno rispetto agli anni precedenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Milano, 7 agosto 2024 – Il meteo prevede temperature roventiper i prossimi giorni e chi è rimasto in città conferma iltropicale che si percepisceultime settimane. Non solo gli umani però soffrono l’afa magli animali: in particolare Coldiretti Lombardia riferisce che le, a causa dello stress derivante dalle temperature estive, stanno producendo il 15% indi. Il grandeassedia ledove lerisentono dell’eccessiva calura producendoai periodi normali, nonostante l’entrata in funzione di doccette e ventilatori per rinfrescare le stalle. Lo afferma la Coldiretti Lombardia nel sottolineare che per questi animali il clima ideale è fra i 22 e i 24 gradi, mentre oltre questo limite mangiano poco, bevono molto e producono