Gelo di anguria | una specialità siciliana imperdibile

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ildiè unache conquista alla vista prima, all’assaggio dopo. Si presenta come una sorta di budino gelatinoso dal colore vitaminico e brillante ed è irresistibile. È semplice da realizzare, l’operazione più complessa consiste nella pulizia dell’stessa ed è tutto detto. Una volta isolata la polpa, dovremo frullarla e cuocerla con lo zucchero e l’amido, fino a farla addensare. A questo punto, non ci resta che trasferirla nelle coppette e, purtroppo, aspettare. Già perché deve raffreddarsi completamente a temperatura ambiente, per poi sostare per 4 ore in frigorifero. Solo così raggiungerà la consistenza perfetta: compatta e scioglievole al contempo. Meglio metterci subito all’opera allora.