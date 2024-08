Fuochi artificiali silenziosi per la festa delle Sbaracco La scelta del comune di Fondi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2024)per “La Notte dello, 12 agosto 2024 – Grande attesa per lo spettacolo piro-emozionale che illuminerà il Castello Caetani durante “La Notte dello”. Id’artificio, progettati per essere meno rumorosi, garantiranno un evento scenografico e tradizionale ma innovativo. Un Evento Inclusivo L’evento, in programma per mezzanotte, promette giochi di colori ed effetti speciali con un impatto sonoro ridotto, per rispettare gli animali e i bambini. La cascata di luci sul Castello Caetani sarà il culmine della serata. Collaborazione e Organizzazione L’iniziativa, ideata da un esperto del settore, è stata accolta con entusiasmo dagli assessori al Turismo e alle Attività Produttive, Vincenzo Carnevale e Stefania Stravato, insieme al sindaco di, Beniamino Maschietto.