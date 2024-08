Fa avanti e indietro tra due ospedali mamma di 4 figli muore in circostanze misteriose

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Si indaga sulla morte di Donata Giacometti, 45enne veneta e madre di 4, di cui 2 in affido, morta lo scorso 9 giugno all’ospedale di San Bonifacio a Verona, dove era stata ricoverata per una setticemia. La donna ha vissuto una vera odissea, poiché solo due giorni prima era stata trasportata al San Bartolo di Vicenza, lamentando forti dolori all’addome. L’odissea dellamorta per setticemia La famiglia della donna ha presentato un esposto alla Procura, ritenendo che nell’ospedale vicentino ci siano state gravi ritardi e negligenze. Come ha riportato l’Arena, la famiglia si è lamentato del fatto che la 45enne ha atteso per circa 5 ore al pronto soccorso dell’ospedale, senza che nessuno la visitasse, prima di essere trasferita al San Bonifacio.