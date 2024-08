Crolla hotel in Germania | un morto 8 feriti sotto le macerie Tra loro un bambino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 agosto 2024 – Dramma indove unto ieri notte a Kroev, sulla riva della Mosella, in una zona vinicola della Renania-Palatinato. Il bilancio provvisorio è di un, mentre altre otto persone sono ancora sepoltele. Traunche sarebbe in buone condizioni. Le operazioni di salvataggio sono ancora in corso e non è noto il motivo del crollo. Il cedimento è avvenuto ieri in tarda serata; quando un piano dell'edificio èto, nell'si trovavano 14 persone, 5 si sono salvate. Le squadre di vigili del fuoco inviate sul posto sono riuscite a comunicare con alcune delle persone intrappolatele, alcune sono gravemente ferite e i soccorsi non hanno ancora recuperato il corpo della persona morta nel crollo. Fra le persone ancora da trarre in salvo, alcune sono ferite in modo grave, ha precisato la polizia.