Coordinamento governo-banca Giappone su volatilità mercati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Ildi Tokyo e ladel(BoJ) provano a tranquillizzare gli investitori e ribadiscono che continueranno a monitorare gli sviluppi sui, esaminando le evoluzioni degli ultimi giorni. Lo ha dichiarato Atsushi Mimura, vice ministro delle Finanze per gli affari internazionali, spiegando che l'esecutivo e l'istituto centrale hanno concordato di fare "tutto il possibile" per una corretta gestione della situazione economica e fiscale, a fronte delle forti oscillazioni deiazionari e valutari avvenute di recente. Mimura, che ha assunto l'incarico solo di recente, ha affermato ai media locali che i tassi di cambio dovrebbero riflettere i fondamentali economici e muoversi in modo stabile.