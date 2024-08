Cinzia Th Torrini al Magna Graecia | Sto lavorando per un film su Peppino Di Capri Ai giovani registi consiglio di iniziare facendo cortometraggi

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 7 agosto 2024)Th, dopo il successo di ‘Sei nell’anima‘ che racconta la vita di Gianna Nannini, ha presieduto la giuria opere prime e seconde internazionali alFestival. Ai nostri microfoni ha poi parlato delle sue esperienze come regista nel mondo del cinema e della fiction e dei progetti futuri. Intervista alla registaThTh, insieme a Cristina Rambaldi ed Enzo Sisti, ha premiato alcome miglior opera prima e seconde internazionali Abang e Adik (“Come fratelli”) di Lay Jin Ong. Da cosa si è lasciata ispirare nel giudicare questiin concorso? Come sempre, e come faccio anche nei miei, cerco che siano le emozioni a portare avanti una storia. Questo è, un po’, anche il mio modo di giudicare un. Ci deve essere un qualcosa che ti entra e ti rimane dentro quando lo hai finito di vedere.