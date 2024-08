Charlize Theron non ha bisogno di un red carpet per essere glam

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 7 agosto 2024)è riapparsa di recente a Parigi per le Olimpiadi 2024, dimostrando di non avere necessariamentedi un redper affermarsi fashion icon.è stata avvistata di recente alle Olimpiadi di Parigi 2024, una delle numerose star di Hollywood affascinate dallo sport protagonista di queste ultime settimane nella capitale francese. E, anche per quest’occasione, l’attrice non ha dimenticato ila casa. Non è la prima volta, del resto, che raggiunge la capitale francese., più volte, ha presenziato alle settimane della moda in città.. Crediti: Ansa/Instagram – VelvetMagClasse ’75, negli anni ha racimolato numerosi consensi per le sue performance in film come L’avvocato del diavolo, Le regole della casa del sidro, Biancaneve e il cacciatore, Mad Max: Fury Road e The Old Guard.