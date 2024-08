Calciomercato Milan Emerson Royal ci siamo! I dettagli e le cifre

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 7 agosto 2024), finalmente ci: il direttore tecnico Geoffrey Moncada chiude la trattativa per. Lee iIl giorno tanto atteso è arrivato e la lunga, quasi infinita, trattativa per portare il terzinodal Tottenham alsta per chiudersi. Nella giornata di mercoledì 7 agosto, infatti, è previsto l’ultimo contatto con gli Spurs, per mandare in porto l’affare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, nelle prossime ore sono previste delle call, per mettere a punto l’operazione. Ilè arrivato a quota 15 milioni di base fissa e inserirà solo 2 milioni di bonus e non 3 come richiesto dal Tottenham. Le parti, però, hanno trovato il punto d’incontro per mettere la parola fine sulla trattativa. Presto, quindi, Paulo Fonseca avrà una nuova pedina per la corsia di destra.