Attenzione al 2G può essere pericoloso disattivatelo | l’avviso di Google Ecco cos’é e come proteggersi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Chi non si è mai imbattuto in degli SMS fasulli con link che rimandavano a pagine truffaldine? Più o meno tutti, non è una novità, quindi. Ma ora anche, all’interno del suo blog, è voluto intervenire sulla questione, pubblicando una linea guida per spiegare agli utenti cosa fare per contrastare questa pratica. “Bisogna disattivare la possibilità di collegarsi al 2G“, si legge nel comunicato. Ma perché? Gli attacchi dei malfattori sfruttano le debolezze negli standard di comunicazione cellulare. E le False Base Stations (FBS), ovvero dispositivi radio utilizzati per compiere attacchi alla sicurezza e alla privacy, sono usati per iniettare messaggi di phishing (sms che con una scusa chiedono all’utente di cliccare su un link). In questo modo, gli aggressori riescono ad aggirare la rete dell’operatore e i filtri anti-spam e anti-frode.