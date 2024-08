Adelia Lucattini successo per la presentazione di Psicoanalisi e Bambini – Vademecum per i genitori a Buggerru

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 7 agosto 2024)– “Questo libro nasce dal desiderio di far conoscere lae in particolare lainfantile, nell’interesse dei possibili fruitori. Perché laè importante e come tutte le cose importanti, sono tali non solo per il loro valore intrinseco, scientifico e di ricerca, ma soprattutto perché possono essere utilizzate da tutti”. Così, Psichiatra e Psicoanalista Ordinario, esperta die adolescenti, della Società Psicoanalitica Italiana, alladel suo nuovo lavoro “per i” (Carena Editore), che si è tenuta martedì 6 agosto al Lido Didobeach di(Sud Sardegna).