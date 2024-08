Un posto al sole anticipazioni 6 agosto 2024 | una difficile convivenza

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 6 agosto 2024) Michele sarà molto in difficoltà ad Unal, come rivelano ledell'episodio in onda martedì 6. Il giornalista, in particolare, comincerà a manifestare insofferenza per la suacon Guido. Quest'ultimo, infatti, ha confessato a Mariella di averla tradita con Claudia durante la sua assenza e, poco dopo, ha deciso di trasferirsi nell'appartamento di Saviani, il quale, in quel momento, era in vacanza con Silvia. Al suo ritorno a Napoli, Michele ha appreso della separazione tra i due coniugi e, pur assicurando all'amico il proprio sostegno, il giornalista apparirà molto in difficoltà per la sua presenza in casa. Nel frattempo, Mariella continuerà a rimuginare sul tradimento del marito, ma, al tempo stesso, si renderà conto del disagio che esprimerà il piccolo Lollo per la mancanza del padre.