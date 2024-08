UFFICIALE – Bonazzoli non più opzione per l’Inter | va in Serie B

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 6 agosto 2024)la settimana scorsa era uno dei giocatori accostati alper l’attacco. Non sarà così: l’attaccante lascia la Salernitana e giocherà nella nuova stagione inB. IL COMUNICATO – “U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Salernitana 1919 le prestazioni sportive del calciatore Federico. Nato a Manerbio (Brescia) il 21 maggio 1997, muove i primi passi nel calcio a Ghedi per poi trasferirsi alall’età di 6 anni. Nel settore giovanile nerazzurro cresce calcisticamente, conquistando il prestigioso Trofeo di Viareggio da capocannoniere ed esordendo con la Prima Squadra a soli 16 anni e 197 giorni nella sfida di Coppa Italia contro il Trapani (secondo esordio più precoce della storia del).