Traffico Roma del 06-08-2024 ore 13 | 30

(Di martedì 6 agosto 2024) Luceverdetrovati dalla redazione rallentamenti in via Tuscolana per un incidente avvenuto all’altezza di via Statilio Tauro un altro incidente rallenta ilin viale dello Scalo di San Lorenzo in prossima Largo Eduardo talamo in direzione della tangenziale est ricordiamo che sulla metro alle stazioni di spagna di Ottaviano San Pietro sono chiuse per cui treni transitano senza fermare Inoltre per i lavori di rinnovo Integra i binari dal 10 al 25 agosto il servizio della metro a tra termini e Battistini Sara sospeso e sostituito da bus disagi al trasporto ferroviario sulla lineaFiumicino aeroporto per accertamenti tecnici traOstiense e Ponte Galeria i treni viaggiano con circa 10 minuti di ritardo e potranno subire limitazioni e cancellazioni da Tiziana Alfano è tutto Grazie per l’attenzione o servizio della c e della polizia locale diCapitale In ...