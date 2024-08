Regno Unito da Farage ai gruppi eterogenei della destra | chi guadagna e chi soffia sul fuoco dalla rivolta anti-migranti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) 378 arresti in cinque giorni, forze dell’ordine dispiegate in massa dal nord al sud del paese. Con Birmingham e Plymouth in Cornovaglia che da ieri sera si sono aggiunte alla lista di città inglesi in cui da mercoledì scorso stanno esplodendo ondate di violenze, saccheggi e devastazioni. La potenza sotterranea dell’ultra-britannica è riemersa con tutta la sua violenza dopo l’attacco di Southport in cui hanno perso la vita tre bambine. L’odio corre sulla rete, difficile risalire all’account preciso che ha incendiato la miccia diffondendo la falsa notizia che il giovane omicida delle tre bambine pugnalate ad una lezione di danza fosse un rifugiato musulmano.