Prende il Viagra e poi tossisce sangue per tre giorni | l’incredibile storia di un 70enne ricoverato in ospedale Ecco cos’è successo

(Di martedì 6 agosto 2024) Ha preso una pillola del ‘piacere’, il(il cui nome originale è sildenafil), il più noto dei rimedi contro la disfunzione erettile. Ma alla fine ha dovuto contattare i medici, perché tossivada tre. Èa un uomo sulla settantina, che ha accusato i primi sintomi poco dopo aver preso la famosissima ‘pillolina blu’. Tremende, però, le conseguenze, anche perché il rapporto medico ha stimato circa 50ml di, quanto un classico bicchiere di vetro. E non era la prima volta che succedeva, dato che l’uomo ha confessato di aver avuto gli stessi sintomi due settimane prima. Un rischio possibile, certo, ma praticamente improbabile, considerando che questo effetto indesiderato è stato riportato soltanto in altre sei occasioni. L’uomo, dunque, è rientrato in una ristrettissima cerchia di persone tra le milioni che fanno uso del medicinale prodotto da Pfizer.