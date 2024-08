Politica | Rutelli ' Italia piattaforma ideale per dialogo soft power per gestire problemi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Vuole un esempio piccolo, ma significativo? Se Macron avesse rinunciato alla sua tribuna protettiva dalla pioggia per l'apertura dei Giochi olimpici — mentre i rappresentanti del mondo intero erano sotto il diluvio — avrebbe evitato un display di insensibilità e non condivisione. La prova di umiltà di Sergio Mattarella con l'impermeabilino di plastica è stata invece un esercizio dipiù efficace di mille conferenze". Lo dice in un'intervista al Corriere Francescoche nel 2020 ha lanciato a Venezia ilclub. A fine agosto, il 26 e 27, si terrà a Venezia la quinta edizione laconference che vedrà anche la presenza di diversi esponenti di governo da Antonio Tajani a Gennaro Sangiuliano.