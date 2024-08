Persone non autorizzate sui binari cosa significa e perché la circolazione dei treni va in tilt

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Firenze, 6 agosto 2024 – “Per la presenza dinon, laferroviaria nel nodo di Firenze è stata fortemente rallentata". E’ un messaggio che ricorre spesso in questi giorni. E anche se il suo contenuto può sembrare ambiguo o interpretabile a seconda delle situazioni più disparate, l’effetto è sempre lo stesso: rallentamenti, ritardi, addirittura cancellazioni dei. Un calvario per chi era in viaggio nel primo week end del grande esodo d’agosto, visto che queste situazioni si sono ripetute a distanza di poche ore l’una dall’altra. Sembra un paradosso, ma per turbare l’equilibrio del traffico sulla spina dorsale ferroviaria italiano “basta“ una segnalazione.