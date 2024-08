Parigi 2024 le gemelle Nielsen in pista battono la sclerosi multipla

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – La malattia non ferma la corsa delle sorelle inglesiverso una medaglie alle Olimpiadi di. Laviai e Lina, 28enni, corrono forte: la prima è entrata nelle semifinali dei 400 metri, la seconda ha passato il primo turno dei 400 ostacoli. La malattia è ladiagnosticata ad entrambe in periodi diversi, a 18 anni per Lina, nel 2021 per Laviai. Sui social le sorelle hanno raccontato il lungo viaggio versocon un vlog ‘Road to Paris’ su YouTube per “ispirare le nuove generazioni”. “Sento che abbiamo scalato le montagne per arrivare dove siamo”, affermava Linaalla ‘Bbc’ dopo i Mondiali indoor di atletica. Laè una patologia infiammatoria e degenerativa del sistema nervoso centrale caratterizzata dalla perdita di mielina, la sostanza che riveste gli assoni (le fibre nervose vere e proprie).