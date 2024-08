No la finale di boxe femminile alle Olimpiadi non sarà disputata da due uomini

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 6 agosto 2024) Il 5 agosto 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui si vedono due foto che mostrano due diverse persone nel ring, con i guantoni da: le pugili Imane Khelif e Yu Ting Lin. Le due immagini sono accompagnate da un commento in cui si legge: «ladida due». Il motivo per cui le due atlete vengono indicate comesta nelle polemiche scoppiate negli scorsi giorni durante ledi Parigi 2024, frutto delle teorie infondate secondo cui Imane Khelif e Yu Ting Lin sarebbero atlete transgender e non potrebbero competere nelle gare femminili. Il post in analisi veicola una notizia falsa. Non esiste alcun prova che dimostri che Imane Khelif, atleta algerina classe 1999, e Yu Ting Lin, atleta taiwanese classe 1995, non siano nate biologicamente donne.